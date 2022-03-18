شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ماهر سليم فى زيارة لقبر والدها: صوتك وحشنى وروحى هلكت من الاشتياق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الشابة أسماء ماهر، ابنة الفنان القدير الراحل ماهر سليم، عن اشتياقها الشديد له، وذلك خلال زيارة قبر والدها على طريق الفيوم، اليوم الجمعة، معبرة أيضا عن اشتياقها لصوته، مشيرة إلى روحها هلكت من الاشتياق إليه.

ونشرت أسماء صورة لها من المقابر، عبر حسابها على فيس بوك، صحبتها بتعليق: "لسه نفس اللحظة جوايا بتتجدد كل يوم، لحظة ما حطيت راسى على قلبك ومسمعتش دقاته، لحظة ما حضنتك ومحضنتنيش، لحظة ما شوفتهم بعينى بيدفنو حتة منى.. دموعى اتحبست".

وأضافت أسماء: "نفسى استخبى فيك زى زمان وتتصل تطمن عليا، طب أنا صوتك وحشنى، أنا روحى هلكت من الاشتياق، هما بيقولولى انك مت، بس أنا حاسه انك جاى، أنا هفضل مستنياك يا بابا، هى دى بقى كسرة النفس؟ دى وحشة أوى".



أسماء ماهر سليم

يشار أن أسماء ماهر، قدمت دور شخصية "منى" فى مسلسل "نقل عام" مع النجوم محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب ومحسن محيى الدين ونهلة سلامة وأحمد بدير، كما قدمت دور "سها" فى مسلسل "الحلم" مع محمد رياض وصابربن وأنوشكا ورانيا فريد شوقى وغيرهم من الفنانين.

فيما شارك والدها الراحل ماهر سليم، في أفلام سينمائية شهيرة كـ "سمك لبن تمر هندي"، "فيلم ثقافي"، "جواز بقرار جمهوري"، "حليم"، "حين ميسرة"، "الوعد"، "الريس عمر حرب"، "دكان شحاته"، وكانت آخر مشاركاته السينمائية في فيلم "وقفة رجالة" الذي عرض العام الجارى.

بالإضافة إلى العديد من الأدوار التلفزيونية التي قدّمها ماهر سليم في مسلسلات مصرية مهمة، شكلت جزءًا من ذاكرة المشاهد العربي كـ "أرابيسك"، "هوانم جاردن سيتي"، "زيزينيا"، "بوابة الحلواني"، "حلم الجنوبي"، "رجل في زمن العولمة"، "رجل الأقدار" و"بنت اسمها ذات".

ومن أدواره التي تعلّق بها الأطفال؛ "زيكا" في مسلسل الدمى الشهير "بوجي وطمطم".



أسماء خلال زيارة قبر والدها



