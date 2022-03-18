شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركتها لأنغام فى طفولتها.. المطربة الشابة عبيدة أمير تطرح أولى أغانيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشابة عبيدة أمير أولى أغانيها التى حملت اسم "مفيش واحدة" من كلمات تامر أبو العلا، ألحان محمدى وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وكانت عبيدة أمير قد شاركت فى طفولتها النجمة الكبيرة أنغام فى إحدى أغانيها كما إنها من عائلة فنية كبيرة فوالدها الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد الذى اكتشف موهبتها فى سن مبكرة.

جدير بالذكر أن عبيدة أمير، ابنة الموسيقار أمير عبدالحميد، قد قالت فى تصريحات تليفزيونية إن والدها كان يرفض دخولها عالم الغناء، قائلة: "بابا وافق على مضض لإن العرق الصعيدى معانا طول الوقت، وأكثر الأعمال التى لحنها والدى كانت دينية وأدعية لشهر رمضان وبعضها غنتها شرين عبدالوهاب".

وأضافت الفنانة عبيدة أمير، أنها لم تدرس أى مجال له علاقة بالموسيقى وتخرجت من كل كلية إعلام، كاشفة عن علاقته بالفنانة أنغام، قائلة: أنا مش عايزة أكبرها ولكن أنا متربية فى حضنها".

وتابعت أنها عندما أردت دخول عالم الغناء أخذت رأى الفنانة أنغام ، قائلة: قولت لها عايزة أخذ رأيك فى حاجة، قالت لى قولي، قولت لها عايزة أغني.. ردت قالت لي: يا روحي، ونصحتنى انى اختار كلمة ولحن محترم ودا بس اللى هيوصلك للناس.