شكرا لقرائتكم خبر عن تميم النويري مخرج تايم لاين: أصعب مرحلة بالفيلم كانت التصوير في ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وعقب العروض الثلاثة المشاركة بالبرنامج أقيمت ندوة أدارتها الناقدة شاهندة محمد علي، وناقش خلالها الحضور تميم النويري مخرج فيلم "تايم لاين" والذي تحدث عن كواليس تصوير الفيلم، مشيرا إلى أن صناعة العمل استغرقت حوالى 12 شهرا.

وأضاف تميم النويرى، أن أصعب مرحلة في الفيلم هو التصوير، حيث كان يضع الكاميرا على صناديق، ويصور نفسه ولم يستعن بمصور خوفا من فيروس كورونا.

وردا على سؤال للناقدة ماجدة موريس بعد الإشادة بمستوى الفيلم وتأريخه لفترة زمنية هامة، قال المخرج: حاولت توثيق كل ما يدور بالفترة الزمنية وقت بداية تفشي فيروس كورونا، بعدها شرعت في الكتابة، وكان واضحا تأثر بطل الفيلم بوسائل التواصل الاجتماعي، وعزلته بسبب الأخبار السلبية التي تحيطه من كل جانب، حتى قراره نهاية الفيلم بضرورة استمرار الحياة.

برنامج "حتى لا ننسى" ضم 3 أفلام وهي "حفل موسيقى من الشرفة"، تسجيلي مدته 16 دقيقة، وتدور أحداثه خلال الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا في بولندا وخلال أحد الأيام يقرر أحد الجيران تنظيم حفلة موسيقية لباقي جيرانه.

الفيلم الروائي"أرجل وأيادي" من إسبانيا، ومدته 5 دقايق، يحكى عن لورينا وألبرتو زوجان غيرت حالة الإغلاق بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا العلاقة الجنسية بينهما.

والفيلم التسجيلي المصري "تايم لاين" ومدته 18 دقيقة، هو ليس فيلما عن حادثة أو جائحة، وإنما محاكاة بصرية ووجدانية لحالة إنسانية في مواجهة الخوف الذي قد يكون وهمي في بعض الأحيان بسبب كثرة الأخبار المشوشة وما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الأزمات.