شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى ولغز شخصية "يوسف المالكى" في مسلسل "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم ماجد المصرى خلال الموسم الرمضانى المقبل، من خلال مسلسل "ملف سرى" والمقرر عرضه في شهر رمضان على قنوات cbc، dmc والحياة، ويجسد خلال أحداث العمل شخصية "يوسف المالكى" والتي ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور في شهر رمضان المبارك.





وكان الفنان ماجد المصرى، نشر صوراً له من كواليس مسلسله الجديد "ملف سرى"، وعلق قائلا: "من مسلسل ملف سرى.. إن شاء الله رمضان 2022"، وظهر النجم في اللقطات المصورة مرتديًا بدلة أنيقة، فيما كان يدخن السيجار في إحدى اللقطات التي تعكس جانبا من الشخصية.

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة فى عائلة "المالكي" الذى كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصرى من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين، القاضى الذى يعتبر مثال للنزاهة والشرف.

ويتصدى المستشار يحيى عز الدين لهم ويرفض كل سبل الابتزاز، ويهددونه بأهله حتى يتم قتل خطيبته فى ظروف غامضة مع أحد أفراد العائلة خارج مصر، مما يجعله يقرر ان يقضى على أسطورة عائلة المالكى الفاسدة ولكن أثناء هذه الرحلة يلتقى بمريم المالكى ابنة هارون المالكى وتبدأ رحلتهم سويا لمحاربة الفساد واظهار الحقائق.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.