شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا يتلقى عزاء والدته بمسجد الخلفاء الراشدين.. وأوكا أبرز الحضور (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى مطرب المهرجانات أورتيجا عزاء والدته بمسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، وحرص على الحضور صديقه أوكا وحودة بندق وعدد من أصدقائه.

ومؤخراً وبعد انفصاله عن صديقه أورتيجا طرح مطرب مغنى المهرجانات أوكا خلال الفترة الماضية أغنيات ألبومه الجديد، والذى أطلق عليه اسم "محمد صلاح"، وضم 10 أغنيات كتب أوكا كلماتها ووضع ألحانها وتوزيعها بالكامل، هي: "معايا السكه"، و"امورتى الحلوه"، و"طريقى"، و"أنجز"، و"اى حد"، و"محمد صلاح"، و"لسع لسه"، و"التت"، و"ايه يابيبى"، و"حصل إيه"، ويعتمد أوكا فيها على التنوع فى الموضوعات والمزيكا، حيث الألبوم الأول الذى يقدمه بمفرده بعد انفصاله عن صديقه أورتيجا.

وتعد أبرز أغنيات ألبوم أوكا الجديد هى الأغنية الرئيسية التى تحمل اسم نفس الألبوم وهو "محمد صلاح"، وهو ما يلفت النظر لسبب تسمية ألبومه بهذا الاسم، وبالبحث عن الأمر فنجد أن الاسم ليست له علاقة بلاعب الكرة المصرى ولاعب ليفربول محمد صلاح، ولكن يرجع هذا الاسم أيضًا لاسم "أوكا" الحقيقى وهو محمد صلاح.