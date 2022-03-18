شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى وأمير طعيمة وخالد تاج الدين فى عزاء والد خالد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد كل من النجم محمد محيى والشاعر الغنائى أمير طعيمة وتامر حسين وخالد تاج الدين على حضور عزاء والد الملحن خالد عز الذى يقام بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.

وأعلن أمس الشاعر الغنائى خالد تاج الدين عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وفاة والد الملحن خالد عز، وعلق خالد تاج الدين قائلا: "البقاء لله والد صديقى الملحن خالد عز فى ذمة الله".

يذكر أن خالد عز واحد من أبرز ملحنى جيله، حيث نجح فى أن يترك بصمة فى حياة معظم مطربى الوطن العربى وهو ينتمى لعائلة فنية فوالده كان أحد أعضاء (الفرقة الماسية)، عقب إنهائه دراسته الثانوية التحق عز بكلية (التربية الموسيقية) ليقوم بتلحين أول أغنياته للفنانة (سميرة سعيد)، وهو لايزال طالباً بعدها انطلق ليتعاون مع معظم مطربى الوطن العربي مثل: (عمرو دياب)، (أصالة)، (إليسا).

وكانت آخر أعمال الملحن خالد عز أغنية "راجعين" للجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" من كلمات سلطان صلاح، ألحان وتوزيع خالد عز.