“كاردي بي”.. المليونيرة المتواضعة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشاد عدد من المعجبين بتواضع مغنية الراب الأميركية “كاردي بي”، إذ أنها استطاعت أن تحافظ على تواضعها وكرمها بالرغم من شهرتها الكبيرة، إذ أن نشأتها كانت في بيئة متواضعة.

وقال موقع “The Things” الكندي المختص بأخبار النجوم والمشاهير، إن تلك الشهرة أتت بثمارها، حيث تبلغ صافي ثروة كاردي حوالي 30 مليون دولار جنتها خلال مسيرتها الفنية من مبيعات الألبومات الغنائية.

وتعيش كاردي بي مع زوجها وأبنائهما في قصر قريب من مرتفعات واشنطن، حيث ولدت حتى تتمكن من تربية أبنائها بالقرب من عائلتها التي لا تزال تعيش هناك.