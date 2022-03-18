هاني شاكر يتعرض لهجوم لاذع بسبب فنان مهرجانات.. “كله محصل بعضه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت الإعلامية بسمة وهبه، بشكل حاد، الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد ظهور مطرب الراب ويجز بإطلالة غريبة خلال حفله الأخير الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت بسمة، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، صورة لـ”ويجز”، وفتحت عليه وعلى النقيب النار معلقة: “والله عيب.. بجد عيب.. أنت رايح بلد بيقدموك انك مصري”.

وتابعت: “يا رب نقيب الموسيقيين يشوف اللي كان حابب يتبناه وبيشكر فيه ويقولنا هو أحسن من حمو بيكا وحسن شاكوش في إيه”.

واختتمت كلامها بقولها: “كله محصل بعضه وف الآخر محسوبين على مصر”.

وكان نقيب الموسيقيين هاني شاكر قد علق على إطلالة مطرب الراب ويجز، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقعي “تويتر” و”إنستغرام”: “بعد أن سُئلت أكتر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة، وهذا اللوك الغريب، رأيي الشخصي أن فالنتينو خسر كتير جداً بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت”.