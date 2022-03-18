سهرة مؤجلة منذ سنتين تعيد دنيا بطمة إلى التلفزيون المغربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضربت الفنانة المغربية دنيا بطمة موعدا للمشاهدين المغاربة في سهرة سيتم بثها السبت ليلا على القناة الثانية المغربية، إلى جانب نجوم آخرين مغاربة أمثال الفنان محمد الغاوي والمطرب الشعبي سعيد الصنهاجي، والكوميدي المغربي باسو مع حضور ضيف شرف وهو اللاعب الدولي السابق محمد التيمومي.

السهرة المذكورة كان قد تم تصويرها قبل سنتين وتأجل بثها منذ ذلك الحين دون معرفة السبب وراء ذلك، مع العلم أن غياب دنيا بطمة عن التلفزيون المغربي تزامن مع القضية الشهيرة التي كانت تحاكم فيها والمعروفة بـ “حمزة مون بيبي”.

الفنانة المغربية بطمة أبدت سعادتها بإطلالتها الجديدة عبر شاشة القناة الثانية المغربية من خلال برنامج غنائي يحمل اسم “الليلة سهرتنا”، والذي دأب على استضافة مطربين مغاربة من مختلف الألوان الغنائية وخاصة صنفي الطرب العصري والشعبي.

ونشرت دنيا بطمة تغريدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها “وأخيرا… موعدنا يوم السبت، عارفاكم توحشتوني فالتلفزة”، بمعنى أعرف أنكم اشتقتم لي في التلفزيون.

والجدير بالذكر أن حضور دنيا بطمة في التلفزيون المغربي بمختلف قنواته، بات منعدما خلال السنتين الماضيتين، وهو ما يفسره المتتبعون بارتباط اسم الفنانة بقضية “حمزة مون بيبي” التي كانت حديث الرأي العام ومصدر مواكبة ومتابعة إعلامية من طرف الجرائد المغربية والعربية الورقية والإلكترونية أيضا.

ومن جانبه نشر أيضا الفنان محمد الغاوي صورة تجمعه بدنيا بطمة والتيمومي والصنهاجي وباسو، إلى جانب المشرف على إعداد السهرة عبد السلام الخلوفي، في إشارة إلى اقتراب موعد بثها خلال ليلة السبت صبيحة الأحد.

كما نشر الغاوي صورا توثق للحظات مروره في “الليلة سهرتنا” وأدائه لمجموعة من الأغاني التي تعتبر من خالدات الطرب العصري المغربي.