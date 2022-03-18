“ما تتخيلون فرحتي شگد”.. رحمة رياض تقتحم الترند بـ”ساعة رمل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد 24 ساعة فقط من صدورها، اقتحمت أغنية النجمة العراقية رحمة رياض الجديدة “ساعة رمل” قائمة الترند على “يوتيوب” في لبنان والعراق وعدد من البلدان العربية.

وعبّرت رحمة رياض عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي بدأت تحققه الأغنية، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “في أقل من 4 ساعات تحقق رقم قياسي بدخولها الترند في لبنان و العراق والعديد من الدول العربية! ما تتخيلون فرحتي شگد.. أحبكم”.

أغنية “ساعة رمل” من كلمات علي المولى وألحان محمود عيد وتوزيع إليا نسطا وتقول كلماتها: “عغيابك أنا ساعة رمل كل شويّي عم بِنقص كل شي فيّي عم يِخلص مين قلّي نسيانك سهل”.

يذكر أن فيديو كليب الأغنية حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة منذ اليوم الأوّل لعرضه على قناة رحمة رياض بموقع “يوتيوب”.