أنغام تغني لـ نيللي كريم قصّة “فاتن أمل حربي” في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة النجمة المصرية نيللي كريم أن النجمة أنغام ستغني شارة المسلسل الذي سيعرض خلال شهر رمضان. والأغنية من كلمات د. مدحت العدل وألحان أحمد جمال العدل.

وتعود نيللي كرم من خلال مسلسل “فاتن أمل حربي” من جديد إلى الأدوار الحزينة بعد أن كانت قد غادرتها في الموسمين الماضيين من رمضان بمسلسلي “بـ100 وش”، و”ضد الكسر”.

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد كشفت، منذ أيام، عن البوستر الرسمي للمسلسل، حيث ظهرت فيه نيللي كريم، وهي تقف أمام باب المحكمة، بينما تحمل طفلةً، وتمسك طفلة أخرى بيدها.

ومسلسل “فاتن أمل حربي” من بطولة مجموعة من النجوم، على رأسهم: شريف سلامة ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي، وفادية عبدالغني ومحمد ثروت وخالد سرحان، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج شركة “العدل جروب”.

ومن المتوقع أن يناقش العمل الدرامي قانون الحضانة، من خلال شخصية موظفة في الشهر العقاري تجسدها نيللي كريم، وهي متزوجة ولديها طفلتان، وتقرر في ما بعد الطلاق والانفصال، لكنها تصطدم بالقانون الذي يحرمها طفلتيها حال زواجها من شخص آخر.