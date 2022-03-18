“أسرار ومفاجآت”.. نوال الزغبي ضيفة استثنائية في كاربول كاريوكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطلّ النجمة اللبنانية نوال الزغبي على الجمهور بحلقة استثنائية من برنامج “كاربول كاريوكي – بالعربي” يوم الإثنين المقبل (21 مارس) على شاشة “تلفزيون دبي”.

وقالت صفحة برنامج “كاربول كاريوكي – بالعربي” الرسمية بموقع “تويتر”: “الأسرار، المفاجآت ووصلات الطرب بانتظاركم مع النجمة نوال الزغبي في مشوار كاربول كاريوكي بالعربي، انتظرونا الاثنين على تلفزيون دبي”.

وستحمل الحلقة العديد من المفاجآت الفنية، إذ تطلّ من خلالها نوال على الجمهور بأجواء من الفرح والمرح، التي لا تخلو من التحدّي والجرأة.

يذكر أن نوال الزغبي تواصل حصد نجاح أغنيتها “لسه باجي على بالك” كلمات أمير طعيمه، وألحان عمرو مصطفى أنور، وتوزيع نور. وكليب الأغنية من إخراج المبدع فادي حداد وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وتم تصويره في لبنان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “الفراق” في العلاقات العاطفية.