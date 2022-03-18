شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في حفل زفاف أحد أصدقائهم.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيها وجمهورها، بأحدث ظهور لها مع الفنان أحمد العوضي فى حفل زفاف أحد أصدقائهم، حيث نشرت الصورة التي ارتدت فيها فستان باللون الأحمر وارتدى فيها العوضي بدلة كلاسيكية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتوجه رسالة تهنئة للعروسين، وسرعان ما استقبلت الصورة الكثير من التعليقات والاعجابات من قبل متابعيها.



ياسمين عبد العزيز والعوضي

وشاركت ياسمين عبد العزيز، متابعيها وجمهورها، مؤخراً بمجموعة صور لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي ترتدي النضارة الشمسية الضخمة بالإضافة إلى شال يغطي ملامح وجهها، وسرعان ما حصدت الصور تفاعل كبير من قبل جمهورها.