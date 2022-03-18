شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تمازح أطفالها "هنا ومريم" لاقتراب عيد الأم.. فاضل 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة لأطفالها "هنا ومريم"، تزامناً مع اقتراب عيد الأم الذي سيوافق يوم 21 مارس، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، تمازح فيها أطفالها، ووجهت استفتاء لمتابعيها حول اختيار هدية لتلك المناسبة، وكتبت "حتجيبوا إيه لست الحبايب في عيد الأم؟ بفكركم أهو فاضل 3 أيام، ‏هنا ومريم بناتي حبايبي بغششكم، مستعدين لتلك المناسبة؟".

شيرين تعيش حالياً حالة من النشاط الفنى بعد فترة من الركود، حيث أحيت مؤخراً حفلا غنائيا بالكويت، وتستعد شيرين للعديد من المفاجآت الفنية سوف تعلن عنها خلال الأسابيع القادمة.