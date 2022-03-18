شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تمازح أطفالها "هنا ومريم" لاقتراب عيد الأم.. فاضل 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة لأطفالها "هنا ومريم"، تزامناً مع اقتراب عيد الأم الذي سيوافق يوم 21 مارس، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، تمازح فيها أطفالها، ووجهت استفتاء لمتابعيها حول اختيار هدية لتلك المناسبة، وكتبت "حتجيبوا إيه لست الحبايب في عيد الأم؟ بفكركم أهو فاضل 3 أيام، هنا ومريم بناتي حبايبي بغششكم، مستعدين لتلك المناسبة؟".
شيرين تعيش حالياً حالة من النشاط الفنى بعد فترة من الركود، حيث أحيت مؤخراً حفلا غنائيا بالكويت، وتستعد شيرين للعديد من المفاجآت الفنية سوف تعلن عنها خلال الأسابيع القادمة.
وتسبب إحياء شيرين عبد الوهاب لحفل الزفاف، في خروج العديد من الأقاويل حول حملها لاسيما وأنها ظهرت بوزن زائد، إضافة إلى انتفاخ بطنها بعد الشيء مما دفع الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تأكيد الشكوك التي أُثيرت حول حملها خلال حفلها الأخير في الكويت والذى ظهرت فيه بوزن زائد أيضاً، وارتدت ملابس رياضية.
ومن المنتظر أن تخرج شيرين لتوضيح الأمور خلال الساعات الماضية سواء بتأكيد خبر حملها أو نفيه، خاصة في ظل انتشار الأقاويل بكثافة على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، حيث حرصت شيرين في الفترة الأخيرة على الرد على أي شائعة تخرج عنها وتوضحها ببيان تنشره على صفحاتها بوسائل السوشيال ميديا، خاصة اذا كان الأمر يتعلق بحياتها الشخصية.