شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية 24 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا يوم24 من شهر مارس الحالي في الإسكندرية، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها جمهورها .

وكان الكاتب مدحت العدل قد كشف فى مداخلة هاتفية مع الكابتن أيمن يونس عبر أثير راديو on sport fm، أن النجمة أنغام ستغنى تتر مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، كما كشف عن كلمات أغنية التتر التى كتبها وتقول: "انا مش ضعيفة .. وليا فى الحياة فترة .. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة"

وكانت أنغام، قد عبرت عن سعادتها الشديدة لإحياء حفل فى قصر عابدين مؤخرا، وأشارت إلى أن الغناء به كان أحد أحلامها، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: " التقيت بجمهوري الراقي الكريم في ليلة كانت كالحلم في قصر عابدين، وكان أحد أحلامى أن أغنى في هذا المكان التاريخي العريق والتقي بجمهوري الغالي، سعدت وتحقق حلمي معكم أشكركم من قلبي على ليلة لا تنسى".

وخطفت النجمة أنغام قلوب جمهورها في القاهرة بأولى حفلاتها الغنائية داخل قصر عابدين التاريخي في وسط البلد، وقدمت أنغام برفقة الأوركسترا بقيادة المايسترو كريم فودة، أشهر أغانيها القديمة والجديدة، استهلتها بأغنية "كل ما نقرب"، وتلتها بمختارات "حالة خاصة جدا" و"بتوصفني بتكسفني" و"اتجاه واحد" و"هتشتاقوا"، مرورا بأغنيات "أساميك الكتيرة" و"راحت ليالي" و"أكتبلك تعهد"، وروائع "مجبش سيرتي" و"عرفها بيا" و"عن فرح غايب".