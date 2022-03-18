شكرا لقرائتكم خبر عن الشعراء الشباب يدلون بأصواتهم فى انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من الشاعر تامر حسين ومحمد عاطف وخالد تاج الدين وهانى عبدالكريم ونادر نور وأحمد على موسى والملحن والمطرب محمد عبدالمنعم على الحضور داخل قاعة الحكمة بساقية الصاوى، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين.

ووصل كل من النجم مصطفى كامل وحسام حسنى وفاطمة عيد وزوجها شفيق الشايب إلى ساقية الصاوى للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين، التي يتنافس عليها عدد من الأعضاء.كما حرص على الحضور الشاعر مجدى نجيب وظهوره بعد فترة غياب.

واكتمل النصاب القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، وبدأت الانتخابات وإدلاء المرشحين بأصواتهم والتي تقام داخل قاعة الحكمة في ساقية الصاوى.

وتوافد منذ قليل عدد كبير من الشعراء والملحنين لانتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو، والمنعقدة حاليا فى قاعة الكلمة بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك ومنهم الموسيقار هاني مهنا وحسن دنيا ومصطفى عوض والشاعر مصطفى مرسي.

تنتظر الهيئة المشرفة على الانتخابات اكتمال النصاب القانوني للجمعية، فتصح الانتخابات مع حضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية والتي يصل عددهم الى 316 شاعرا وملحنا.