شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل وفاطمة عيد يدليان بصوتيهما فى انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل كل من المطرب مصطفى كامل والمطرب حسام حسني والمطربة فاطمة عيد وزوجها شفيق الشايب إلى ساقية الصاوى للإدلاء بأصواتهم في جمعية المؤلفين والملحنين التي يتنافس عليها عدد من الأعضاء.

كما حرص على الحضور الشاعر مجدي نجيب مؤلف اغنية شبابيك للكينج محمد منير ويعد ظهوره الأول بعد فترة غياب.