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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل وفاطمة عيد يدليان بصوتيهما فى انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والان مع تفاصيل الخبر
كما حرص على الحضور الشاعر مجدي نجيب مؤلف اغنية شبابيك للكينج محمد منير ويعد ظهوره الأول بعد فترة غياب.
واكتمل النصاب القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، وبدأت الانتخابات وإدلاء المرشحين بأصواتهم والتي تقام داخل قاعة الحكمة في ساقية الصاوى، بحضورعدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم مدحت العدل، هاني مهنا وحسن دنيا ومصطفى عوض والشاعر مصطفى مرسي.
يتنافس على منصب رئيس الجمعية أربعة أسماء فنية، وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.
وعلى مقاعد الشعراء داخل المجلس تقدم 14 شاعرا بأوراق ترشحه، وهم محمود عبد العزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحيي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة.
أما المتنافسون على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنانا وهم حسن اش اش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي.
وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.