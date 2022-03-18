شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل عن والده الراحل: أكبر نجاح حصلى أثناء رعايته وكانت مكافأة من ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب والملحن هيثم نبيل، إن أكبر نجاح حدث له كان خلال رعايته ووجوده بجوار والده فى رحلة علاجه، مؤكدا أن هذا النجاح مكافأة من الله، مشيرا إلى أنه كان يكتب كلمات أغانيه فى الأعمال الدرامية فى طرقات المستشفيات.

وقال هيثم: "كان والدى الله يرحمه شايف ان مرضه وارتباطى بيه ورعايته كانت معطلة مسيرتى الفنية وأنها مأثرة على حالتى النفسية، خاصة أن مرضه جاء بعد وفاة أخويا، فى الحقيقة انه من الطبيعى انى كنت متأثر نفسيا وماكنتش بقدر أغنى فعلا وماكنتش فى مود انى أغنى وأختار أغانى لنفسى".

وأضاف: "لكن عرفت إن أكبر نجاحات حصلتلى فى حياتى كانت أثناء وجودى جنبه ورعايته، وكانت مكافأة من ربنا ان كل أعمالى اللى نزلت للأعمال الدرامية حققت نجاحا غير مسبوق، وهو كان السر اللى أعمال كتير منها كنت بكتبها فى طرقات مستشفى مش من استوديوهات ورفاهية ممكن اللى يشوف من برة يبقى فاهمها وده حصل كتير، وبعد وفاته أى كرم من ربنا ونجاح بحققه سببه والدى برضو الله يرحمه، استثمروا فى أهلكوا هما مفتاح الدنيا والآخرة مش أى حاجة تانى".



هيثم نبيل

وأحيا هيثم نبيل، أمس الخميس، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز، داخل صالة استاد القاهرة وقام بأداء أغنية "قادرين" وهى الأغنية الخاصة بحفل الافتتاح، من كلماته وألحانه، توزيع محمد الشاعر.