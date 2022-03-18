شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم النبهان يكشف عن موقف عادل إمام من مسرحيته "رأس المملوك جابر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم حفل تكريم الفنان الكويتي جاسم النبهان والذي حصل على جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورته الخامسة عشر، بقاعة قصر ثقافة الشارقة وذلك بحضور عدد كبير من المسرحيين والإعلاميين العرب والمصريين.

وقال الفنان الكويتي جاسم النبهان: أدركت ما هو المسرح من خلال معاشرتي لقامات كبيرة مثل المخرج أحمد عبد الحليم، وعبد الرحمن الضويحي وغيرهم من القامات، ومن أهم الأعمال التي تعتبر فيصلا في مشواري الفني مسرحية "رأس المملوك جابر" هذا العرض الذي تجولنا به في العديد من الدول العربية خلال فترة السبيعينيات، فعرضنا في مصر وتونس والبحرين، ومنعت تلك المسرحية بعد ذلك من العرض، ولكني أتذكر عندما عرضنا المسرحية في مصر وبعد مرور أول ليلة وجدنا في صباح اليوم الثاني " لافتة " كبيرة مكتوب عليها "أنا كنت عايز أقدم مسرحية رأس المملوك جابر واترفضت والنهارده بتتعرض في الكويت إمضاء عادل إمام" ، وعندما التقيت به بعد ذلك في الكويت وعندما سألته عن السبب قال لي " كنت غيران يا أخي".

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية يناقش هذا العام خلال ملتقي فكري ضخم عنوان "في الأوقات الصعبة: المسرح.. نافذة أمل"، ويهدف إلى التعرف على الطرق التي عمل ويعمل بها "أبو الفنون" بوصفه نشاطاً إبداعياً ومعرفياً واجتماعياً، لإحياء الأمل ورعايته في دواخل المشتغلين به وجمهوره، على مر العصور .

كما ينظم الملتقى يومي 19 – 20 مارس الجاري مع تطبيق الاحترازات المتعلقة بكوفيد19، في مقر إقامة ضيوف التظاهرة. ويشارك في الملتقى: عبد الله راشد (الإمارات)، وسامي سليمان أحمد (مصر)، وكمال الشيحاوي (تونس)، وراشد مصطفى بخيت (السودان)، وعمر الرويضي (المغرب).