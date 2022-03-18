شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين وبدء الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل النصاب القانوني لـ جمعية المؤلفين والملحنين، وتبدأ بعد قليل الانتخابات وإدلاء المرشحين بأصواتهم والتي تقام داخل قاعة الحكمة في ساقية الصاوى، وتوافد منذ قليل عدد كبير من الشعراء والملحنين لانتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو، والمنعقدة حاليا فى قاعة الكلمة بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك ومنهم الموسيقار هاني مهنا وحسن دنيا ومصطفى عوض والشاعر مصطفى مرسي.

تنتظر الهيئة المشرفة على الانتخابات اكتمال النصاب القانوني للجمعية، فتصح الانتخابات مع حضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية والتي يصل عددهم الى 316 شاعر وملحن.

يتنافس على منصب الرئيس أربعة أسماء فنية وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

وعلى مقاعد الشعراء داخل المجلس تقدم 14 شاعرا بأوراق ترشحه، وهم محمود عبد العزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحيي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة.

أما المتنافسون على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنانا وهم حسن اش اش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي.

وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء

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