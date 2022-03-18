شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة يفرق بين الأشقاء فى مسلسل "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمد جمعة دور الشيخ يسرى الرجل الطيب الذى يرث المال ويساعد الناس فى أحداث مسلسل "جزيرة غمام"، ولكن فجأة تتحول شخصيته وتتبدل ويبدأ فى آلاعيبه الشريرة ويفرق بين الأشقاء، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بينهم.

يشار إلى أن شركة سينرجى طرحت البرومو الرسمي للمسلسل الأيام الماضية، وظهر فى الإعلان الأحداث تدور في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويبدو أن دراما العمل استعانت بالأسطورة ضمن الأحداث.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

يشار إلى ان محمد جمعة يشارك فى السباق الرمضانى فى مسلسل "المشوار" مع النجم محمد رمضان ومسلسل "دايما عامر"، للنجم مصطفى شعبان، ومسلسل "فى بيتنا روبوت" الموسم الثانى مع هشام جمال وليلى أحمد زاهر الذى يجسد فيه زوج شقيقة "هدى" ليلى أحمد زاهر، ويعيش فى الخليج العربى ولديه تطلعات طبقية.



محمد جمعة