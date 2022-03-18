شكرا لقرائتكم خبر عن هاني مهنا ومصطفى مرسى يتوافدان على ساقية الصاوي لانتخاب مجلس جديد لجمعية المؤلفين والملحنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل عدد كبير من الشعراء والملحنين، لانتخاب مجلس إدارة جديد لـ جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو، المنعقدة حاليا فى قاعة الكلمة بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك، وجاء على رأس الحضور الموسيقار هاني مهنا، وحسن دنيا ومصطفى عوض والشاعر مصطفى مرسي.

وتنتظر الهيئة المشرفة على الانتخابات اكتمال النصاب القانوني للجمعية، فتصح الانتخابات مع حضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية والتي يصل عددهم الى 316 شاعرا وملحنا.

يتنافس على منصب الرئيس أربعة أسماء فنية وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

وعلى مقاعد الشعراء داخل المجلس تقدم 14 شاعر بأوراق ترشحه، وهم محمود عبد العزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة .

أما المتنافسون على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنان وهم حسن اش اش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي.

وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء