شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "من أجل زيكو" تصل إلى 28 مليون جنيه بعد 10 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "من أجل زيكو" إلى 28 مليون جنيه بشباك تذاكر موسم إجازة نصف السنة بعد 10 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 5 يناير الماضى، ومنذ طرحه يحقق معدل إيرادات جيدة بشكل يومى وأسبوعى، اذ حصد هذا الأسبوع 650 ألف جنيه وهى رقم جيد خاصة وأن الموسم في نهايته مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.

"من أجل زيكو" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثانية بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.

كشف كريم محمود عبد العزيز عن كواليس مشاركته في "من أجل زيكو"، وقال: بعد فيلم "موسى" تحدث إلى المخرج بيتر ميمي، وقال لي إننا سندخل فيلما جديدا، وبدأ يسرد لي تفاصيل قصة الفيلم، وكنت في البداية غير مستوعب للفكرة ولكني وافقت على الفيلم، وطلبت من بيتر ميمي أن يتخلل الفيلم مشهد فرح وأغنية، وقد كان، وبعد فترة قصيرة سمعني في جلسة العمل أغنية "الغزالة رايقة"، وأُعجبت بها جدا، ولم أتوقع كل هذا النجاح فكان سقف توقعاتي أن تصل لمليون مشاهدة، ولكن نجاحها فاق كل التوقعات.

وتابع خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC، كواليس تصوير فيلم من أجل زيكو كانت متعبة فكنا دائما نحضر من الفجر، وهذا بعكس ماتعودنا عليه فكان الموضوع مرهق، وأتذكر العديد من المواقف الطريفة؛ ففي إحدي المرات قام الفنان محمد محمود بأخذ جرعة منوم، ولكن لم يؤثر معه، وبدأ تأثيره يظهر عندما بدأنا التصوير، بالإضافة إلى العديد من المواقف الكوميدية.