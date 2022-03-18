شكرا لقرائتكم خبر عن "بورسعيد السينمائى" يطلق برنامجاً خاصاً لكنوز السينما وطلعت حرب أول المكرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم "أوروبا وآسيا وأفريقيا" في دورته الأولي التي تقام خلال الفترة من 25 وحتي 30 يونيو 2022 قسماً خاصاً، يحمل عنوان كنوز السينما يكرم وينوه من خلاله إلى الشخصيات التي ساهمت في دفع حركة السينما وتطورها.

وقال المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس المهرجان: إن البرنامج يحتفي بالرموز التي دعمت صناعة السينما في شتى مجالاتها كنوع من رد الجميل لهم ومن أجل تعريف الأجيال الجديدة بما قدمته هذه الشخصيات للفن السابع.

وكشف "مراد" أن الاقتصادي المصري الكبير الراحل طلعت حرب سيكون أول المكرمين في هذا القسم الخاص بالمهرجان باعتباره الداعم الأول للسينما المصرية والمؤسس الحقيقي لها وصاحب الأيادي البيضاء عليها وعلي كثير من الصناعات والمؤسسات التي أنشأها، وفي مقدمتها استوديو مصر وكانت النواة الحقيقية للاقتصاد والصناعات المصرية.

وتابع: أن المهرجان سيحتفي برائد الاقتصاد المصري بتسليم أحد أحفاده درع المهرجان في احتفالية خاصة تحضرها كبار الشخصيات السياسية والتنفيذية والسينمائية على هامش فعاليات المهرجان.

وأضاف: أن هذا القسم لن يكون قاصرا على الاحتفاء أو التنويه بالشخصيات المصرية المؤثرة، سينمائيا إنما سيمتد ليشمل شخصيات عالمية من قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا قدمت الكثير والكثير من أجل إقامة صناعة سينما حقيقية في بلادها والعالم.