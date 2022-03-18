شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب بعد ظهورها بوزن زائد مرتين خلال أسبوع (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمر ظهور شيرين عبد الوهاب في أي مناسبة إلا يصاحبه جدل مثار حولها، سواء كان هذا الظهور خلال إحيائها حفل غنائى، أو برنامج أو حتى على السوشيال ميديا، وخلال أسبوع واحد فقط ظهرت شيرين عبد الوهاب في مناسبتين، الأولى خلال إحيائها حفل غنائى في الكويت، والثانية خلال إحيائها حفل زفاف أحد أقاربها بقصر البارون.

ففي المرة الأولى ظهرت شيرين عبد الوهاب على مسرح حفلها بالكويت مرتدية ملابس رياضية بخلاف عادتها في الظهور بحفلاتها والتي دائماً ما ترتدى فيها الفساتين، كما أنها ظهرت بوزن زائد وملحوظ، مما دفع الكثيرين للتساؤلات حول سبب ارتدائها هذه الملابس، كما أن البعض تكهن بأن شيرين حامل وهو لم يتم تأكيده من شيرين أو حتى المقربين منها.

بعد أسبوع واحد من الحفل، أحيت شيرين عبد الوهاب حفل زفاف أحد أقاربها، وقامت بالغناء والرقص مع العروسين، وكان اللافت هو ظهور شيرين ببطن منتفخ، مما دفع الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تأكيد الشكوك التي أُثيرت حول حملها خلال حفلها الأخير في الكويت.

ومن المنتظر أن تخرج شيرين لتوضيح الأمور خلال الساعات الماضية سواء بتأكيد خبر حملها أو نفيه، خاصة في ظل انتشار الأقاويل بكثافة على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، حيث حرصت شيرين في الفترة الأخيرة على الرد على أي شائعة تخرج عنها وتوضحها ببيان تنشره على صفحاتها بوسائل السوشيال ميديا، خاصة اذا كان الأمر يتعلق بحياتها الشخصية.

أحيت شيرين عبد الوهاب ليلة النصف من شعبان المباركة، بالدعاء للعالم الإسلامى، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "ادعو بالخير لبعض، تسامحوا، الليلة نصف شعبان الدعاء مستجاب، كل سنة والعالم الإسلامى بخير وسعادة ورخاء وربنا يرفع البلاء ويديم علينا نعمه، اللهم بارك لنا فى شعبان وبلغنا رمضان ونحن فى أحسن حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أتبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين".



حقيقة حمل شيرين عبد الوها



شيرين عبد الوهاب ببطن منتفخة فى زفاف احد اقاربها



شيرين عبد الوهاب فى حفل زفاف احد اقاربها



شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت