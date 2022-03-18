مهرجان "بورسعيد لسينما العالم القديم" يُطلق قسما لـ "كنوز السينما" بدورته الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم "أوروبا وأسيا وأفريقيا" في دورته الأولى التي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو 2022، عن إطلاق قسما خاصا يحمل عنوان "كنوز السينما" ويكرم وينوه من خلاله إلى الشخصيات التي ساهمت في دفع حركة السينما وتطورها.

وقال المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس المهرجان، إن البرنامج يحتفي بالرموز التي دعمت صناعة السينما في شتى مجالاتها كنوع من رد الجميل لهم ومن أجل تعريف الأجيال الجديدة بما قدمته هذه الشخصيات للفن السابع.

وكشف "مراد"، أن الاقتصادي المصري الكبير الراحل طلعت حرب سيكون أول المكرمين في هذا القسم الخاص بالمهرجان بإعتباره الداعم الأول للسينما المصرية والمؤسس الحقيقي لها وصاحب الأيادي البيضاء عليها وعلي كثير من الصناعات والمؤسسات التي أنشأها وفي مقدمتها إستوديو مصر وكانت النواة الحقيقية للإقتصاد والصناعات المصرية.

وتابع، أن المهرجان سيحتفي به من خلال تسليم أحد أحفاده درع المهرجان في إحتفالية خاصة تحضرها كبار الشخصيات السياسية والتنفيذية والسينمائية على هامش فعاليات المهرجان.

وأضاف، أن هذا القسم لن يكون قاصرا على الإحتفاء أو التنويه بالشخصيات المصرية المؤثرة سينمائيا إنما سيمتد ليشمل شخصيات عالمية من قارات أوروبا وأسيا وأفريقيا قدمت الكثير من أجل إقامة صناعة سينما حقيقية في بلادها والعالم.