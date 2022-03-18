اكتمال النصاب القانوني لانتخابات جمعية "المؤلفين والملحنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الهيئة المشرفة على انتخابات جمعية "المؤلفين والملحنين"، اكتمال النصاب القانوني للجمعية، وبدء عملية الاقتراع.

يأتي ذلك بعد وصول المرشحين الأبرز على منصب رئيس الجمعية، وهم: مدحت العدل ومنير الوسيمي وهاني مهنى.

وكان قد توافد عدد من الشعراء والملحنين لإنتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو، والمنعقدة حاليا في قاعة الكلمة بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

ويتنافس على منصب الرئيس أربعة أسماء، هم: الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

وعلى مقاعد الشعراء داخل المجلس تقدم ١٤ شاعر بأوراق ترشحه، وهم: محمود عبد العزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة.

أما المتنافسون على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 وهم: حسن إش إش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي.

وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.