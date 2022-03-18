ريم البارودي تروج لمسلسلها الجديد "السر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة ريم البارودي على موقع إنستجرام بوستر مسلسلها الجديد "السر".

وعلقت "ريم" قائلة: "توكلنا على الله مسلسل السر قريبًا في رمضان حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، مايا نصري رمضان كريم".

مسلسل "السر" من بطولة: حسين فهمي، وفاء عامر، ريم البارودي، مايا نصري، من تأليف حسام موسى، إنتاج محمد فوزي، وإخراج محمد حمدي.

يذكر أن آخر أعمال ريم البارودي مسلسل "نقل عام"، من بطولة: محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، ميرهان حسين، ودينا، من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.

ويحكي المسلسل قصة أحمد الشربيني الذي يعمل سائقًا بهيئة النقل العام، متزوج ولديه 6 أبناء، يقيم المتزوجون منهم معه فيشكلون عبئًا إضافيًا، ثم تظهر إبنتيه من زوجته الأولى بعد 30 عامًا، فتتوالى الأحداث حتى يتورط في عملية تهريب كبرى