فن ومشاهير

بعد إعلان القرعة.. يوسف الشريف يكشف عن توقعاته لدوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان يوسف الشريف، عن توقعاته للفرق الأربعة للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد القرعة التي أقيمت اليوم الجمعة في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون بسويسرا، والتي ضمت 8 أندية تأهلت إلى هذا الدور.

وكتب الشريف، عبر حسابه على "تويتر": "توقعاتي: - مانشيستر سيتي- بايرن ميونخ- ، ".

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عن وقوع فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمام بنفيكا البرتغالي في مواجهة قوية.

ويقود محمد صلاح فريقه ليفربول، أمام بنفيكا على أرضه في ذهاب ربع النهائي أحد يومي 5 و6 أبريل المقبل، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الليفر يوم 12 أو 13 من الشهر نفسه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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