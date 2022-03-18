صور| مرشحو "المؤلفين والملحنين" يتوافدون على ساقية الصاوي لانتخاب مجلس جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

توافد منذ قليل، عدد كبير من الشعراء والملحنين لإنتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو، والمنعقدة حاليا في قاعة الكلمة بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

وتنتظر الهيئة المشرفة على الانتخابات اكتمال النصاب القانوني للجمعية، حيث تصح الانتخابات مع حضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية والتي يصل عددهم إلى 316 شاعر وملحن.

يتنافس على منصب الرئيس أربعة أسماء هم: الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

وعلى مقاعد الشعراء داخل المجلس تقدم ١٤ شاعر بأوراق ترشحه، وهم: محمود عبد العزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة.

أما المتنافسون على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 وهم: حسن إش إش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي.

وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء.