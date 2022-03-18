ماذا قالت عائشة بن أحمد عن مشاجرتها مع شقيقيها ؟.. (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عن ذكرياتها في الطفولة ومشاجرتها مع شقيقيها وحبها للحيوانات.

وقالت عائشة، ببرنامج "سهرانين" على قناة "ON": "كنت أشاهد الأفلام المصرية كثيرا وأنا صغيرة خاصة أفلام الأستاذ عادل إمام، وعندما كنا نزور مصر نذهب إلى المسرح ونشاهد المسرحيات".

وتابعت: "لم أرى نفسي ممثلة في يوم ما، لكن في طفولتي عندما كنت أتشاجر مع أشقائي (عندي ولدين ومعنديش بنات إخوات)، وكانوا بيقولوا لوالدتي أني بمثل، لحد ما أتحقق".

واستكملت: "كنت أحب لعب كرة القدم، وتشاجرت كثيرا مع أشقائي حتى يتركوني ألعب معهم لكنهم كانوا يرفضون، ومعنديش أخت بنت ألعب معاها، وكنت بلعب مع بنت الجيران أمام البيت ونرقص ونرسم ونلعب بالدمي".

وأضافت: "أهتم بالحيوانات وأعالجها، ولدي الكثير من الحيوانات في مصر وتونس أخذهم من الشارع، ولدي 3 قطط (كعبول ولهلوبة وزتون) وعندما أسافر أوصي شخصا بالإهتمام بهم".

يذكر أن عائشة بن أحمد تشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل "ملف سري" بطولة هاني سلامة، وعائشة بن أحمد وشيرين وماجد المصري ونضال الشافعي وصبا الرافعي ودنيا عبد العزيز ومحسن محيي الدين وإيهاب فهمي وإدوارد ورحمة حسن ودينا ومادلين طبر وكارولين عزمي، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي.