بالصور.. نسرين طافش أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها.

وعلقت "نسرين" على الصور قائلة: "لا يوجد في العالم ما قد يخشى منه، هناك فقط ما قد لا يفهم جيدا، ماري كوري".

وتشارك نسرين طافش في دراما رمضان المقبل بمسلسل"جوقة عزيزة" من تأليف خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، وإنتاج شركة جولدن لاين، وبطولة: نسرين طافش، وسام حنا، سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور.

وتدور أحداث المسلسل أثناء فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، وحياة الراقصة عزيزة التي يقع في غرامها ظابط فرنسي

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل "المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، جمال عبدالناصر