جورج خباز لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: فيلم ” أصحاب ولا أعز” أحدث جدلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:17 مساءً - منذ 5 ثواني

يعتبر الممثل جورج خباز من أبرز الفنانين اللبنانيين الذين زرعوا الفرحة في عيون الشعب اللبناني من خلال أعمال مسرحية وتلفزيونية.

ينشغل خباز حالياً بتصوير مسلسل جديد مؤلف من عشر حلقات، سيعرض على منصة ” شاهد” وفي الحديث عن تفاصيل هذا العمل خلال حواره مع “صوت بيروت إنترناشونال” فقال :” بدأت تصوير مسلسل جديد من تأليفي وإخراج أمين درة وإنتاج شركة ” صباح إخوان”، وهو من النوع الكوميدي وسيستمر التصوير نحو ثلاثة أشهر وسيعرض على منصة ” شاهد”، ويشاركني بطولته مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، لكن لا أستطيع أن أفصح عن الأسماء لأن الشركة ستعقد مؤتمراً صحافياً تعلن فيه كل التفاصيل”.

وعن الهجوم الذي تعرض له فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي شارك في بطولته، إلى جانب منى زكي ونادين لبكي وعادل كرم وفؤاد يمين وديامان بو عبود وأخرجه وسام سميرة والذي عرض على منصة “نتفلكس” العالمية.

أكد أن الفيلم لم يتعرض لهجوم بل ما حصل هو أنه أحدث جدلية وهذا هو المطلوب في الفن، فهناك أشخاص أحبوا العمل وآخرين رفضوه وهذه هي الديمقراطية والحمد الله الفيلم حقق نجاحاً منقطع النظير، ما جعل إدارة نتفلكس تسعى لإنتاج أفلاما عربية جديدة.

وعن غيابه عن تقديم مسرحيات جديدة قال: ” آخر مسرحية قدمتها كانت بعنوان ” مسرحجي” عام ٢٠٢٠، أما الآن بالأوضاع الاقتصادية لا تسمح لي بإنتاج أي عرض مسرحي، إذ لا أعرف كيف سأحاسب الممثلين الذين يعملون معي وما هي أسعار بطاقات الدخول لذا يجب التريث في الوقت الراهن.

وأخيراً أجاب عن سؤال إرتباطه العاطفي فأكد أنه لن يفصح عن أي شيء في هذا الخصوص.