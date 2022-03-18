بعد غياب 5 سنوات.. فادية عبد الغني تعود إلى دراما رمضان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:17 مساءً - منذ ساعتين

تعود الفنانة فادية عبد الغني إلى دراما رمضان المقبل بعد غياب 5 سنوات، حيث تقدم مسلسلين تعمل على تصويرهما حالياً للعرض في الشهر الكريم.

الأول هو “فاتن أمل حربي” مع نيللى كريم وتجسد دور حماتها وتدخل في صراعات معها، والثاني “دايما عامر” مع مصطفى شعبان وتشارك بظهور خاص خلال الأحداث.

مسلسل “فاتن أمل حربي” يعرض حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، وهو بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وتدور أحداثه في إطار اجتماعي وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة.

مسلسل “دايمًا عامر” يعرض على قناتي on والحياة ومنصة watch it في شهر رمضان المقبل، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامي، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.

وغابت فادية عبد الغني عن الدراما منذ 5 سنوات وتحديداً بعد تقديمها مسلسل “الحلال” الذى تم عرضه في شهر رمضان 2017، من بطولة سمية الخشاب، بيومي فؤاد، يسرا اللوزي، دينا فؤاد، مها أحمد، لقاء سويدان، كارولين عزمي، هاجر الشرنوبي، حمادة بركات، طارق الابياري، وتأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق.