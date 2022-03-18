محمد رمضان مطلوب للعدالة في مسلسل “المشوار”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:17 مساءً - منذ ساعتين

تشهد أحداث مسلسل “المشوار” للنجم محمد رمضان العديد من المفاجآت، حيث يهرب بطل العمل “ماهر”، من العدالة بسبب تورطه في تجارة الآثار ويدخل في رحلة هروب مع زوجته دينا الشربينى “ورد”، ويطارده طوال الحلقات أحمد مجدى الذى يجسد دور ضابط.

وشهد برومو المسلسل حالة من الغموض والتشويق، حيث ظهر محمد رمضان يعتلى إحدى السقالات المرتفعة، كما أنه ركض مهرولاً من أجل الوصول لشيء ما، ويعملان رمضان ودينا الشربينى باليومية في إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس في مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما.

لقد تم الإعلان عن مسلسل المشوار من قبل الشركة المنتجة للمسلسل، ونال إعجاب الجميع وانزلت الشركة بوستر المسلسل الاعلانى وظهر فيه النجم منفردا ويحمل شنطة ولم يتم اظهار قصة المسلسل بطريقة ملحوظة، وتم تنزيل بوستر لبطلة المسلسل وهى منفردا أيضا وتم الاعلان انه سوف يتم عرض البوسترات وعدد كبير منها فى الأيام القادمة.

وتدور أحداث المسلسل حول التشويق و الاكشن والاثارة، ويقترب المسلسل من الانتهاء حيث تم تكثيف ساعات التصوير من المخرج لإنجاز المسلسل والانتهاء من التصوير في أقرب وقت.

يضم المسلسل عدد كبير من كوكبة النجوم ومنهم:

النجم وبطل المسلسل محمد رمضان.

والفنانة دينا الشربيني.

المبدع أحمد مجدي.

والفنان أحمد كمال.

الفنان اللامع وبيومي فؤاد.

الفنانة ندى بسيوني.

الفنانة ثراء جبيل.

النجمة حنان يوسف.

النجمة ملك قورة.

الفنانة كارولين أنور.

والمسلسل يكون إخراج محمد ياسين.

وتأليف محمد فريد.