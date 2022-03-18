شكرا لقرائتكم خبر عن عروض أيام الشارقة المسرحية بـ 50% من المقاعد التزاما بالتدابير الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد بورحيمة مدير "أيام الشارقة المسرحية" أن عروض أيام الشارقة المسرحية بـ 50% من المقاعد فقط التزاما بالتباعد والتدابير الوقائية، وعلى الجمهور الراغب في متابعة العروض الالتزام بذلك، ودعا إلى الالتزام بالتدابير الوقائية.

وذكر بورحيمة أن الطاقة الاستيعابية لدخول صالات العروض ستكون بنسبة 50% ويتم الدخول عبر تذاكر (مجانية) متوافرة لدى لجنة العلاقات العامة في المهرجان، ويمكن الحصول عليها من الساعة 8 صباحاً وحتى الـ10 مساءً في استقبال قصر الثقافة، ومع ضرورة أخذ التذكرة قبل يوم من العرض المراد مشاهدته، ويجب التواجد قبل تقديم العرض بـ 10 دقائق.

وفي ما يتعلق بالعروض التي تقام في معهد الشارقة للفنون المسرحية تشمل التذاكر الخاصة بها حجز مجاني لمواقف السيارات للجمهور الراغب بحضور العروض.