شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض أفلام إدريس والعربة السوداء والبوق الذي أنقذني بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات الدورة الـ23 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية، اليوم الجمعة، في الثالثة عصرا، عددا من الأفلام التسجيلية القصيرة، وهي البوق الذي أنقذنى وإدريس و العربة السوداء و في عبير الكلمات، أما في السابعة مساء، فيعرض عدد من الأفلام الروائية والتحريك، وهي بانى والعازفون المنفردون وأمهات و بالمصعد وحده والزيارة وطريق خفي.

وكان كرم مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ23، مخرج الأفلام التسجيلية عواد شكرى، والذي وجه الشكر لادارة المهرجان، مؤكدا أنه تلقي تكريمات عديدة من المهرجانات الدولية، ولكن طعم تكريمه في بلده له مذاق آخر.

وشهد برنامج الحفل الذي قدمته المذيعة لينا شاكر عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

وضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة هي "جزر الهند الغرامية" من فرنسا و"حاسة اللمس" من سويسرا و"الشقيقات" من هولندا وفيلم "تايم كود" من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى 50 دقيقة.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.