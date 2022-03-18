شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لجاسم النبهان وندوة عن "رواد المسرح" في ثاني أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ ثاني أيام مهرجان الشارقة المسرحية بحفل جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي بالدورة الخامسة للفنان الكويتي القدير جاسم النبهان، وذلك الساعة الخامسة مساء، ويدير عبد الستار ناجي من الكويت ، خلال الحفل واللقاء يتحدث النبهان عن سيرته وأهم المحطات في مشواره المسرحي مع تقديم شهادات حول مشواره الإبداعي من أصدقاء وزملاء في المجال ، ويليه العرض الإماراتي " سجن القردان " لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح ، والعرض من تاليف علي جمال وعبد الرحمن الملا ، وسيعرض الساعة السابعة بتوقيت الامارات العربية المتحدة بقصر الثقافة بإمارة الشارقة .

أما في الساعة العاشرة والنصف فتقام ندوة بعنوان " ترجمة النفس والأثر الثقافي لسير رواد المسرح العربي " يديرها عبد الستار ناجي من الكويت ، ويقدم عدد من المسرحيين العرب تجاربهم من خلال مؤلفات لكتب عناوينها " المسرح حياتي " " حياتي في المسرح " و " المسرح وأنا " و " المسرح جنتي " و " المسرح وحكاية العمر " فخلال هذه السهرة الثقافية يتذكر المشاركين فيها تجاربهم التي أصبحت في الذاكرة المسرحية العربية ، وتاثيرها المعرفي والوجداني .

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية يناقش هذا العام خلال ملتقي فكري ضخم عنوان "في الأوقات الصعبة: المسرح.. نافذة أمل"، ويهدف إلى التعرف على الطرق التي عمل ويعمل بها "أبو الفنون" بوصفه نشاطاً إبداعياً ومعرفياً واجتماعياً، لإحياء الأمل ورعايته في دواخل المشتغلين به وجمهوره، على مر العصور .

كما ينظم الملتقى يومي 19 – 20 مارس الجاري مع تطبيق الاحترازات المتعلقة بكوفيد19، في مقر إقامة ضيوف التظاهرة. ويشارك في الملتقى: عبد الله راشد (الإمارات)، وسامي سليمان أحمد (مصر)، وكمال الشيحاوي (تونس)، وراشد مصطفى بخيت (السودان)، وعمر الرويضي (المغرب).