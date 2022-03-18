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حفل لجاسم النبهان وندوة عن "رواد المسرح" في ثاني أيام الشارقة المسرحية

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ ثاني أيام مهرجان الشارقة المسرحية بحفل جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي بالدورة الخامسة للفنان الكويتي القدير جاسم النبهان، وذلك الساعة الخامسة مساء، ويدير عبد الستار ناجي من الكويت ، خلال الحفل واللقاء يتحدث النبهان عن سيرته وأهم المحطات في مشواره المسرحي مع تقديم شهادات حول مشواره الإبداعي من أصدقاء وزملاء في المجال ، ويليه العرض الإماراتي " سجن القردان " لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح ، والعرض من تاليف علي جمال وعبد الرحمن الملا ، وسيعرض الساعة السابعة بتوقيت الامارات العربية المتحدة بقصر الثقافة بإمارة الشارقة . 

 

أما في الساعة العاشرة والنصف فتقام ندوة بعنوان " ترجمة النفس والأثر الثقافي لسير رواد المسرح العربي " يديرها عبد الستار ناجي من الكويت ، ويقدم عدد من المسرحيين العرب تجاربهم من خلال مؤلفات لكتب عناوينها " المسرح حياتي " " حياتي في المسرح " و " المسرح وأنا " و " المسرح جنتي " و " المسرح وحكاية العمر " فخلال هذه السهرة الثقافية يتذكر المشاركين فيها تجاربهم التي أصبحت في الذاكرة المسرحية العربية ، وتاثيرها المعرفي والوجداني . 

 

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية يناقش هذا العام خلال ملتقي فكري ضخم عنوان "في الأوقات الصعبة: المسرح.. نافذة أمل"، ويهدف إلى التعرف على الطرق التي عمل ويعمل بها "أبو الفنون" بوصفه نشاطاً إبداعياً ومعرفياً واجتماعياً، لإحياء الأمل ورعايته في دواخل المشتغلين به وجمهوره، على مر العصور . 

 

كما ينظم الملتقى يومي 19 – 20 مارس الجاري مع تطبيق الاحترازات المتعلقة بكوفيد19، في مقر إقامة ضيوف التظاهرة. ويشارك في الملتقى: عبد الله راشد (الإمارات)، وسامي سليمان أحمد (مصر)، وكمال الشيحاوي (تونس)، وراشد مصطفى بخيت (السودان)، وعمر الرويضي (المغرب).

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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