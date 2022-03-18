فيديو.. ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة: "ربنا عالم بقلبي وأعمالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو، تظهر فيه وهي تؤدي مناسك العمرة بمكة المكرمة.

وظهرت "ميرهان" تسعى بين الصفا والمروة، وعلقت قائلة: "يارب اكتبهالي تاني أعوام عديدة وأزمنة مديدة واكتبها لكل من اشتاق إليها واكتبها لكل حبايبي ولكل اللي بيتمناها".

وتابعت: "اللهم تقبل مني واكتبهالي تاني يارب قريب عاجلا غير آجل، وقبل ماتقولوا يا طاهرة يا شريفة أنا بقول أنا بشر والبشر خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون وربنا قال إلا من أتى الله بقلب سليم، وربنا هو العالم بقلبي ونفسي وأعمالي ما ظهر منها وما بطن وهو اللي هايحاسبني".

يذكر أن ميرهان حسين تستعد للمشاركة في دراما رمضان المقبل بمسلسل "ملف سري"، وهو من بطولة: هاني سلامة، محسن محيي الدين، نضال الشافعي، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، ومن إخراج حسين البلاسي.