فن ومشاهير

مسلسلات رمضان 2022 .. مي عمر في كواليس تصوير "رانيا وسكينة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة مي عمر في كواليس تصوير مسلسل "رانيا وسكينة" الذي يعرض في دراما رمضان 2022 .

ونشرت مي، صورتها في كواليس المسلسل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "رانيا وسكينة، رمضان ٢٠٢٢ ، إن شاء الله".

وكانت قناة "mbc مصر" قد كشفت عن عرضها مسلسل "رانيا وسكينة" عبر شاشتها في شهر رمضان المبارك.

مسلسل "رانيا وسكينة" بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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