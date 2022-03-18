مسلسلات رمضان 2022.. 3 أبناء لفنانين يشاركون لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يظهر عدد من أبناء الفنانين في دراما رمضان 2022، بعضهم يشارك لأول مرة في السباق الرمضاني، والبعض الآخر قدم عددا من الأعمال المحدودة.

وفي التقرير التالي نعرض لكم أبرز أبناء الفنانين في دراما رمضان هذا العام:

نور خالد النبوي

يشارك الفنان الشاب نور النبوي، في دراما رمضان 2022 بمسلسل "راجعين يا هوى" الذي يخوض بطولته والده الفنان خالد النبوي.

"راجعين يا هوى" يُعرض على قناتي CBC وDMC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي "شاهد VIP" و"Watch it" في رمضان 2022.

المسلسل بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، هنا شيحة، وفاء عامر، أنوشكا، طارق عبد العزيز، إسلام جمال، مصطفى درويش، إسلام ابراهيم، سلمى أبو ضيف، آية سماحة، نور خالد النبوي، ومن تأليف السيناريست الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

نجل وفاء عامر

يخوض الفنان الشاب عمر فوزي نجل الفنانة وفاء عامر، والمنتج محمد فوزي، دراما رمضان 2022 بمسلسل "بيت الشدة" الذي يعرض في رمضان على شاشة قناة "القاهرة والناس".

مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.

نجل أحمد السقا

يشارك الفنان الشاب ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا في دراما رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار 3" الذي يخوض والده بطولة العمل.

الجزء الثالث من مسلسل"الاختيار" يشهد مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، ويعرض في دراما رمضان على قناة ON E .

المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، سمر مرسي، أمير المصري، محمود البزاوي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري.