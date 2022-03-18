هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: "بحبك حب مايوصفوش الكلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الفنانة هيدي كرم، بعيد ميلاد شقيقتها "مايان"، ونشرت فيديو لصور تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت هيدي على الفيديو قائلة: "كل سنة وإنتي أطيب وأحن وأجدع وألذ أخت في الدنيا، كل سنة وإنتي مالية حياتنا فرحة وأمل وسعادة وتفاؤل، كل سنة وإنتي القوية الطيبة الخيرية الحنينة اللي قلبها سايع كل الناس البعيد قبل القريب".

وتابعت: "كل سنة وإنتي الأجمل والأروع والأعظم، بحبك حب مايوصفوش الكلام لأن كل كلام الدنيا مش هايديكي حقك، ربنا يخليكي ليا".

مايان شاركت في بداية حياتها بفيلم "أحلام عمرنا"، كما شاركت في عدد من الكليبات، حتى قررت الابتعاد عن الفن.

من ناحية أخرى شاركت "هيدي" في بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة: كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني.