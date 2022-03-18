رمضان 2022.. وفاء عامر من كواليس "بيت الشدة": "١٥٠ إنسان بيشتغلوا أكتر من ١٦ ساعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة وفاء عامر، في كواليس تصوير مسلسل "بيت الشدة" الذي ينافس في دراما رمضان 2022، ويعرض على قناة "القاهرة والناس".

ونشرت وفاء، صورا من كواليس التصوير مع المخرج وسام المدني، وعلقت: "بالتوفيق والنجاح الدائم.. اللهم بك كانت البداية، وبكرمك نستمر، فبرحمتك وسترك أتممها على خير يا رب، لأجل أكتر من (١٥٠) إنسان بيشتغلوا أكتر من ١٦ ساعة يوميا، ويواصلوا الليل بالنهار".

وتابعت: "لأجل أكتر من (١٥٠) أسرة بيشتغل واحد منهم في العمل، لأجل الملايين اللي إتصرفت على ديكورات وأجهزة ومعدات وغيره".

وأضافت: "لأجل آمال كتيرة اتعلقت بفضلك وكرمك وجودك، أتممها على كل خير يا رب، وأجعل من العمل ولو كلمة تنير حياة المشاهدين..اللهم آمين، مسلسل بيت الشدة، رمضان ٢٠٢٢ ".

مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، منى العمدة، وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.