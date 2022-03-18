أحدث ظهور للفنان سمير صبري في المستشفى.. حسين فهمي في زيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص النجم حسين فهمي، على زيارة النجم سمير صبري، في المستشفى أمس الخميس.

ونشر "فهمي" صورة تجمعه بصديقه الفنان الكبير، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق على الصورة قائلا: "زيارتي اليوم اللي صديقي وزميلي الحبيب سمير صبري، ربنا يديله الصحة والعافية بإذن الله".

وكان الفنان سمير صبري قد تعرض لأزمة صحية منذ فترة، استلزمت نقله المستشفى، وحتى الآن لم يقرر الأطباء موعد إجراء الجراحة، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليمات برعابة الفنان سمير صبري على نفقة الدولة.

من ناحية أخرى أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، قرارا بتولي الفنان الكبير سمير صبري رئاسة الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلفا للمنتج محمد حفظي.