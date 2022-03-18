تقرير السعادة العالمية: أين جاء ترتيب لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تُعدّ السعادة بشكل عام شعور نسبي يختلف باختلاف قدرات الفرد وإمكاناته ودوافعه؛ إلّا أنّها تُعتبَر القَدَر أو الظرف المشترك بين الناس الذي يعود عليهم بالخير والمنفعة.

ووفقاً لتقرير السعادة العالمية لعام 2022، تصدرت فنلندا ترتيب الدول الأسعد في العالم. واحتلت فنلندا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر سعادة للمرة الخامسة على التوالي. تليها الدانمارك وايسلندا وسويسرا وهولندا ولوكسمبورغ والسويد والنرويج وإسرائيل ونيوزيلندا.

ووفقاً للتقرير الذي يصنف الدول حسب مدى سعادة مواطنيها، حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الـ16 متراجعة عن المرتبة الـ14 في عام 2021 بينما حلت بريطانيا في المرتبة الـ17 وفرنسا في المرتبة الـ20.

وحجب التقرير السعادة عن الناس في الساحة السوفييتية السابقة. فمثلا، حلت روسيا في المرتبة الـ80. وأتت أفغانستان ولبنان في ذيل ترتيب البلدان الأسعد.