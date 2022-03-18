في الدقائق الأخيرة.. شاهد هدف “إيفرتون” القاتل في مرمى ضيفه “نيوكاسل يونايتد”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 10:19 صباحًا

تمكن نادي إيفرتون من انتزاع فوز ثمين على ضيفه نيوكاسل يونايتد مساء الخميس، بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت توقفا طويلا مطلع الشوط الثاني بسبب اقتحام أحد المتظاهرين ملعب “جوديسون بارك”، وقام بربط عنقه بالقائم احتجاجا ضد الحكومة البريطانية بسبب مشاركتها في بعض أعمال التنقيب الخاصة بالبترول.

ولهذا السبب، طالت المباراة لما يزيد عن 105 دقائق، تعويضا للوقت المهدر، مما منح إيفرتون فرصة تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 99 عن طريق النيجيري أليكس إيوبي، ليتذوق أصحاب الأرض طعم الانتصار بنتيجة 1-0.

واحتفل فرانك لامبارد، مدرب إيفرتون، بهدف الفوز بطريقة جنونية، وذلك بعدما ابتعد بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط، لا سيما أن الانتصار جاء بعد سلسلة من النتائج السلبية في الجولات الأخيرة.

وظهر المدرب الإنجليزي عقب المباراة مباشرة عبر بث منصة “Amazon Prime”، ليكشف عن تعرض يده للكسر بسبب الطريقة الجنونية التي احتفل بها.

وأضاف: “لم أدرك أثناء الاحتفال بالهدف ما حدث ليدي، ولكن بعد استئناف المباراة كان الأمر مؤلما بعض الشيء، لكني على ما يرام ولا أهتم بما حدث بعدما حصدنا النقاط الثلاث”.

ويملك إيفرتون فرصة للابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط في ظل امتلاكه مباراتين مؤجلتين، حيث يتواجد بالمركز الـ17 برصيد 25 نقطة.