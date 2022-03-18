هيفاء وهبي تسرق الأنظار بصورها في بيروت.. إطلالة “للناس الغير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أكثر من صورة لها على حسابها الخاص بموقع “إنستغرام”، حيث سرقت الأنظار إليها بإطلالة مميزة، خلال تواجدها بأحد المقاهي في بيروت.

وسرقت هيفاء وهبي الأنظار بجمالها وسحرها، إذ تألقت بإطلالة كاجوال مميّزة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، مع اعتماد مكياجًا خفيفًا، وكتبت الى جانب الصور: “مسا الخير على الناس الغير”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور النجمة هيفاء وهبي، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة.

يذكر أن هيفاء وهبي تستمرّ بحصد نجاح أحدث أغنياتها “لو كنت” مع الفنان المصري أكرم حسني، ويواصل العمل استقطاب ملايين المشاهدين، محققًا حتى الآن أكثر من 60 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.