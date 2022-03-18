شائعة الموت طالت صلاح عبدالله.. أثارت بلبلة قبل نفيها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر اسم الفنان المصري، صلاح عبدالله، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أنباء وفاته أثناء تصوير مشاهده في أحدث المسلسلات المشارك بها.

وأثارت شائعة وفاة صلاح عبدالله بلبلة عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي قبل أن تنفيها ابنته المذيعة دنيا صلاح عبدالله.

وعبّرت دنيا صلاح عبدالله في تصريحات صحفية عن استيائها الشديد من تداول شائعات تزعم وفاة الفنان صلاح عبدالله، أثناء تصوير مسلسله الجديد “دايمًا عامر”، المقرر عرضه في رمضان 2022، ما أثار جدلًا واسعًا.

من جانبه، نفى الفنان صلاح عبدالله الشائعات، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة، ويصور مسلسله مع مصطفى شعبان، متعجباً من خروج مثل هذه الأخبار في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن صلاح عبدالله تحدث عن دوره في مسلسل “دايما عامر”، وأكد أنه مسلسل لكل بيت، كون أحداثه تدور حول العملية التعليمية والعيوب التي يجب أن نعالجها، وسيكون اجتماعياً كوميدياً هادفاً، وتابع: “فيه مسائل تهم كل البيوت في مصر من جميع الأعمار.. ربنا يجعل مصر دائماً عامرة بالأمن والأمان”.

وأضاف عبدالله، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الحياة اليوم”، أن الفن له دور كبير في توعية المواطنين ومعالجة المشاكل من خلال القوة الناعمة، وتابع: “مثل مسلسل الاختيار فهو قيمة في كل المجالات بحياتنا، كونه يوضح للمواطن كيفية الاختيار الصحيح في ظل المشاكل المجتمعية المزمنة”.

وأكد عبدالله أن الفن له دور عظيم جداً، وعلى الجميع مراجعة الأعمال الفنية القديمة، لمعرفة المشاكل التي كانت تشهدها كل مرحلة وكيف تم تجاوزها ومعالجتها، وتابع: “الفن له دور عبقري وعظيم”.

وأكد عبدالله أن المسلسل كتب بشكل رائع وبه دراما تشويقية، ويضم الكثير من النجوم، وهناك نجوم سيحلون ضيوف شرف، موضحاً أن دوره سيكون وكيل مدرسة بالمسلسل، وسيبدأ الصراع مع الفنان مصطفى شعبان.