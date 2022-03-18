إلغاء حفل روبي في إكسبو دبي.. “خوفاً على الزائرين وسلامتهم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة المصرية روبي عن إلغاء حفلها، الذي كان من المقرر إقامته ضمن فعاليات “إكسبو دبي”، يوم الأحد 20 مارس الجاري.

وكتبت روبي، عبر خاصية القصص المصورة بحسابها على تطبيق “إنستغرام”: “نظراً للإقبال غير المسبوق على حفل EXPO DUBAI، قررت إدارة Expo Dubai إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم 20 مارس، نظراً لعدم استيعاب المكان أكثر من 4 آلاف شخص، وحيث إن عدد البطاقات قد تضاعف بنسبة غير طبيعية، وأن دخول الحفلات ببطاقة المعرض، وخوفاً على الزائرين وسلامتهم تم الإلغاء، وهذا للتوضيح.. ونتقابل قريب في حفلة تانية”.

على جانب آخر، تشارك روبي في دراما رمضان 2022 بمسلسل “رانيا وسكينة”، من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وبطولة روبي، مي عمر، أحمد خالد صالح، أحمد كرارة، سليمان عيد، محمد أوتاكا، نبيل نور الدين، محمد رضوان، وصبا الرافعي.

وتجسد روبي دور “سكينة”، وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي على قيادة سيارات “التريللا”، التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

بينما تؤدي مي عمر دور “رانيا” الفتاة الأرستقراطية التي تقابلها “سكينة” في ظروف صعبة، وترتبط بها جداً.

يذكر أنه عرض لروبي، مؤخراً، فيلم “برا المنهج”، الذي تدور أحداثه حول الطفل اليتيم نور (يؤدي دوره عمر شريف)، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز مختبئ من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

وفيلم “برا المنهج” قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، روبي، شريف دسوقي، ودنيا ماهر، وعدد من ضيوف الشرف.