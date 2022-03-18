شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البرومو الخاص بالفنانة تارا عماد من مسلسل "suits بالعربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع مسلسل "suits بالعربى" عرضه في شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، البرومو الخاص بالفنانة تارا عماد وذلك ضمن عمليات دعاية العمل والتى أطلقتها الشركة المنتجة خلال الأيام الماضية وتعتمد على طرح برومو خاص لكل بطل من أبطال العمل الـ 6.

وكشف البرومو عن ملامح الشخصية التي تقدمها تارا عماد خلال أحداث المسلسل، اذ تجسد دور "ليلى رضوان" وهى تحب الأكل ورغم شطارتها في العمل إلا انها لم تصبح محامية، كما أظهر البرومو عن وجود محاولات من أحمد داود للتقرب منها إلا أنها تصده دائما حتى تجمعهما قصة حب.

مسلس"suits بالعربى" هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير "suits" الذى تم عرض أول مواسمه عام 2011، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، لبنى ونس وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث النسخة الأمريكية من suits، حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.